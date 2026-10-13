EE. UU. anuncia sanciones contra varias empresas e individuos relacionados con el cártel del Noreste de México

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas contra cuatro individuos y once entidades relacionadas con el mexicano cártel del Noreste.

Este grupo criminal ya había sido designado por Washington como una organización "narcoterrorista".

"Las personas y entidades sancionadas han estado involucradas en las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas que han facilitado las operaciones del CDN, incluyendo el movimiento de ganancias ilícitas" detalló el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Entre los sancionados se encuentran Pablo Guajardo, alias "El Takia" y Francisco Inzunza, alias "Pancho Amador".

"GUAJARDO ALVAREZ, Pablo Cesar (alias "El Takia"), México; Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1998; Lugar de nacimiento: Tamaulipas, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias".

"INZUNZA PARTIDA, Francisco Javier (alias AMADOR INZUNZA, Francisco; alias "Pancho Amador"), México; Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1986; POB Coahuila, México; nacionalidad mexicana; género masculino".

Por otra parte, entre las entidades, la mayoría radicadas en el estado de Tamaulipas, hay constructoras, distribuidoras de gas, clubs deportivos y cuadras como: CLUB LA MOLIENDA, CONCRETOS Y PRODUCTOS ASFALTICOS DEL NORTE, GAS ENERGIA CONFIABLE, entre otros.

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Todos los afectados pasan a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), un organismo del Tesoro estadounidenses.

Con esto, los individuos y empresas mencionados no podrán acceder al sistema financiero estadounidense, ni entablar relaciones económicas en dicho país.