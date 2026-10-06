NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
OFAC

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro continúan en la lista OFAC: la información fue confirmada por el Departamento del Tesoro

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro, Armando Benedetti - EFE y AFP
No hacen parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que hoy fueron excluidas de las sanciones de la también llamada lista Clinton.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro; su hijo, Nicolás Petro; su exesposa, Verónica Alcocer, y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, siguen registrados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Cabe resaltar que los registros hacen parte del programa de sanciones “Illicit Drugs - EO 14059”, relacionado con el combate al tráfico internacional de drogas. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025.

No hacen parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que hoy fueron excluidas de las sanciones de la también llamada lista Clinton.

o

En las imágenes de la consulta oficial de la OFAC se observa que Gustavo Francisco Petro Urrego figura como una persona designada individualmente. El registro señala que nació el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá, Colombia, y que tiene nacionalidad colombiana y ciudadanía colombiana e italiana.

Asimismo, la base de datos también incluye a Verónica del Socorro Alcocer García, nacida el 26 de mayo de 1976 en Sincelejo. En su ficha aparece la anotación: “Vinculado a: Petro Urrego, Gustavo Francisco”.

Del mismo modo, en este señalamiento aparece el registro de Armando Alberto Benedetti Villaneda, nacido el 29 de agosto de 1967 en Barranquilla. La OFAC lo identifica como ciudadano colombiano y lo registra como una persona vinculada al expresidente.

El cuarto nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos, nacido el 21 de junio de 1986 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Su ficha también incluye la anotación de que está vinculado a Gustavo Petro.

¿Qué significa estar en la lista de OFAC?

La Lista SDN es administrada por la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de implementar y hacer cumplir sanciones económicas. La inclusión implica restricciones sobre los bienes o intereses en bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense y, en términos generales, prohíbe a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con quienes estén allí, salvo que exista una autorización.

o

Por otro lado, se hace énfasis en que la decisión de octubre de 2025 fue presentada por el Departamento del Tesoro como una acción contra Petro y su círculo cercano bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones contra actores vinculados al tráfico mundial de drogas.

En ese momento, el Tesoro estadounidense anunció conjuntamente la designación de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti. Fue una decisión sin precedentes contra un presidente colombiano en ejercicio.

Temas relacionados:

OFAC

Gustavo Petro

Nicolás Petro

Verónica Alcocer

Armando Benedetti

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Senador republicano Rick Scott-Foto: AFP
Rick Scott

"Es responsable de los carteles de droga": Rick Scott sobre Delcy Rodríguez tras la certificación de Venezuela

Bandera de Irán y Colombia - Canva
Régimen de Irán

Polémica respuesta del régimen iraní a Colombia tras ruptura de relaciones diplomáticas: "No está en posición alguna de dar lecciones"

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Revelan detalles de la reciente llamada entre Putin y Trump que la Casa Blanca no ha mencionado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Senador republicano Rick Scott-Foto: AFP
Rick Scott

"Es responsable de los carteles de droga": Rick Scott sobre Delcy Rodríguez tras la certificación de Venezuela

Bandera de Irán y Colombia - Canva
Régimen de Irán

Polémica respuesta del régimen iraní a Colombia tras ruptura de relaciones diplomáticas: "No está en posición alguna de dar lecciones"

Los futbolistas argentinos, Mac Allister, Nicolas Tagliafico y Lautaro Martinez| Foto: EFE
Fútbol

"Los rumores eran ciertos": delantero argentino confirmó que el FC Barcelona lo buscó y revela por qué decidió quedarse en su actual equipo

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Revelan detalles de la reciente llamada entre Putin y Trump que la Casa Blanca no ha mencionado

Agentes de ICE-Foto: EFE
ICE

Ingeniera venezolana fue arrestada y recluida en un centro de detención de ICE tras una cita de asilo

Foto referencia | Canva
Ataque terrorista

Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

EE. UU. niega inmunidad a Maduro y Flores; Delcy Rodríguez la tiene "mientras ocupe su cargo": reveladora carta del Departamento de Estado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023