Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro continúan en la lista OFAC: la información fue confirmada por el Departamento del Tesoro

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro; su hijo, Nicolás Petro; su exesposa, Verónica Alcocer, y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, siguen registrados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Cabe resaltar que los registros hacen parte del programa de sanciones “Illicit Drugs - EO 14059”, relacionado con el combate al tráfico internacional de drogas. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025.

No hacen parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que hoy fueron excluidas de las sanciones de la también llamada lista Clinton.

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En las imágenes de la consulta oficial de la OFAC se observa que Gustavo Francisco Petro Urrego figura como una persona designada individualmente. El registro señala que nació el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá, Colombia, y que tiene nacionalidad colombiana y ciudadanía colombiana e italiana.

Asimismo, la base de datos también incluye a Verónica del Socorro Alcocer García, nacida el 26 de mayo de 1976 en Sincelejo. En su ficha aparece la anotación: “Vinculado a: Petro Urrego, Gustavo Francisco”.

Del mismo modo, en este señalamiento aparece el registro de Armando Alberto Benedetti Villaneda, nacido el 29 de agosto de 1967 en Barranquilla. La OFAC lo identifica como ciudadano colombiano y lo registra como una persona vinculada al expresidente.

El cuarto nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos, nacido el 21 de junio de 1986 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Su ficha también incluye la anotación de que está vinculado a Gustavo Petro.

¿Qué significa estar en la lista de OFAC?

La Lista SDN es administrada por la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de implementar y hacer cumplir sanciones económicas. La inclusión implica restricciones sobre los bienes o intereses en bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense y, en términos generales, prohíbe a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con quienes estén allí, salvo que exista una autorización.

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Por otro lado, se hace énfasis en que la decisión de octubre de 2025 fue presentada por el Departamento del Tesoro como una acción contra Petro y su círculo cercano bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones contra actores vinculados al tráfico mundial de drogas.

En ese momento, el Tesoro estadounidense anunció conjuntamente la designación de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti. Fue una decisión sin precedentes contra un presidente colombiano en ejercicio.