Una operación combinada ejecutada por la Armada Nacional de Colombia y autoridades de República Dominicana permitió la captura de 22 integrantes de una estructura narcoterrorista que enviaba cocaína desde La Guajira con destino a República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, golpe que afectó las redes financieras y logísticas de la organización criminal.

“Les dimos donde más les duele, sus finanzas, logística y toda su infraestructura criminal”, afirmó Abelardo de la Espriella en su publicación en X.

El balance oficial del operativo reporta la detención de 22 personas y la incautación de diez armas de fuego, 45 vehículos ocupados, 28 teléfonos celulares y equipos electrónicos, 26 joyas y prendas de valor, además de 105.002 dólares estadounidenses y 2.327.000 pesos dominicanos en efectivo.

La organización desmantelada operaba una ruta internacional que partía desde La Guajira, departamento colombiano ubicado en la frontera con Venezuela, conocido históricamente como zona de actividad de grupos dedicados al narcotráfico, desde donde la red movilizaba cocaína hacia múltiples destinos en el Caribe, Norteamérica y Europa.

“No importa en qué país se escondan ni cuántas fronteras crucen, vamos a perseguirlas y destruirlos. ¡No habrá refugio para quienes envenenan al mundo!”, declaró Abelardo de la Espriella, con énfasis en el carácter transnacional de la lucha contra el narcotráfico.

La operación refleja la cooperación internacional entre Colombia y República Dominicana en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, dado que República Dominicana se consolidó como un punto estratégico en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, factor que impulsó acciones coordinadas con países productores como Colombia.

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Las 22 personas capturadas enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y pertenencia a organizaciones criminales, mientras las autoridades no han divulgado hasta el momento la identidad de los detenidos ni detalles sobre su estructura jerárquica dentro de la red.