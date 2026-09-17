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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Gustavo Petro

Congresista de Estados Unidos afirma que existen pruebas suficientes para mantener sanciones de la OFAC contra Gustavo Petro

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Mario Díaz-Balart /Gutavo Petro
Mario Díaz-Balart /Gutavo Petro
El republicano afirmó que existen pruebas suficientes para mantener las restricciones financieras del expresidente colombiano.

El congresista Mario Díaz-Balart ratificó este jueves su respaldo a las sanciones administrativas dictadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el expresidente Gustavo Petro, a argumentar que existen evidencia e investigaciones suficientes en Washington para mantenerlo bajo el programa de restricciones financieras del Departamento del Tesoro.

El legislador republicano quien formó parte de la delegación oficial de la Casa Blanca en la toma de posesión del mandatario Abelardo de la Espriella cuestionó severamente el impacto de la administración saliente sobre la agenda bilateral, y aseguró que “el daño que hizo Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y al propio pueblo colombiano es difícil de explicar”.

Sin embargo, Díaz-Balart enfatizó que el resultado de los recientes comicios presidenciales permitió recomponer el diálogo estratégico con la administración de Donald Trump.

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“El daño que hizo Petro a la relación entre ambos países es difícil de explicar, pero gracias a Dios el pueblo de Colombia se ha salvado con esta última elección y eso se va a reflejar”, aseveró el congresista a la cadena radial.

Las declaraciones de Díaz-Balart se producen un día después de que la Casa Blanca formalizara la evaluación anual sobre el combate global a las drogas, en la que ratificó la descertificación de Colombia debido a los índices de cultivos ilícitos heredados del periodo anterior.

La postura expresada por el legislador norteamericano refleja el endurecimiento del cerco político y financiero sobre la cúpula saliente en Bogotá.

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Al vincular las sanciones individuales de la OFAC con la reestructuración de la agenda de seguridad hemisférica, Washington envía una señal inequívoca de que el reacondicionamiento total de la alianza diplomática estará supeditado a los resultados operativos que demuestre la nueva administración colombiana en la erradicación de narcocultivos y el combate al crimen transnacional.

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