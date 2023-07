"EE. UU. en esto ha sido muy egocentrista, solo importa lo que pasa dentro del país": Jaime Maussán frente a la discusión sobre ovnis

En Estados Unidos, congresistas piden al Pentágono datos o información sobre ‘fenómenos anómalos no identificados’.

La solicitud llega después de la audiencia de las últimas horas en un subcomité de la Cámara de Representantes en el que tres exfuncionarios y expertos testificaran sobre estos fenómenos. Los testimonios confirmaron que el gobierno de Estados Unidos tiene restos de aeronaves y biológicos de origen no-humano.

Los congresistas quieren saber si de estos restos, así como de los avistamientos de pilotos que son analizados por la inteligencia del país, se puede concluir que detrás hay una amenaza para la seguridad nacional. Piden una comunicación “transparente y segura” sobre las conclusiones de estos incidentes, la investigación de los restos y que cese la denunciada persecución y represalias que dicen sufrir quienes declaran sobre los mismos.

Hasta 2017, cuando el New York Times informó de la existencia de un programa secreto del Pentágono para investigar fenómenos aéreos no identificados, el ejército estadounidense no había querido reconocer ni su existencia ni especular sobre el tema. Desde entonces, altos funcionarios militares han comparecido a cuenta gotas ante los congresistas e incluso la NASA ha participado en audiencias públicas sobre el asunto.

Ayer, uno de los testigos aseguró que EEUU probablemente ha estado al tanto de la actividad “no humana” desde la década de 1930 y que sus ingenieros trabajan en un programa de tecnología inversa para hacerse con el sistema de propulsión de una supuesta nave recuperada.

¿Por qué la audiencia de las últimas horas en Washington fue tan relevante?

Jaime Maussán, periodista investigador de fenómenos extraterrestres desde 1997, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.

