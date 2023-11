"Efecto shock": el mensaje que ha dejado el 'caso Shakira' con el que la Hacienda española busca destrabar el fraude fiscal

En el programa Ángulo de NTN24 abrimos el debate sobre la larga lista de personajes públicos que han tenido o tienen deudas con la Hacienda española.

Pau Molins, abogado de Shakira, recientemente, ofreció unas polémicas declaraciones a medio de comunicación catalán, en el marco del caso.

En el espacio de preguntas y respuestas, el letrado manifestó que “el enamoramiento (de Shakira) con Piqué le ha costado millones de euros (a la cantante colombiana)”.

Hace poco, la barranquillera depositó en el juzgado de Barcelona 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Patrimonio de 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra la Hacienda Pública.

El depósito se conoció luego de que, el lunes, la cantante reconociera un fraude de Hacienda por el que, además de devolver el monto de la deuda cercano a los 14,5 millones de euros, aceptó pagar una multa de 7,3 millones y tres años de prisión que pagará a cambio de pagar otros 432 mil euros.

Como en el caso de la intérprete de “Perro fiel”, ni la fama, ni el dinero han podido salvar a otros tantos famosos de meterse en graves problemas con la justicia.

El programa Ángulo de NTN24 analizó los problemas que han tenido diversas celebridades con la Hacienda española en un debate con los abogados penalistas Carlos Lacaci y Francisco Ursic, y el director del portal cierredigital.com, Juan Luis Galiacho.

“La ley en España debe ser igual para todos, sea para Shakira o para todos los ciudadanos de a pie. El no pagar impuestos conlleva a sanciones”, dijo Lacaci.

“En este caso no era el tema de pagar o no pagar a Hacienda. Era cuestión de la residencia fiscal de Shakira en España. En este caso ella jugó a ganar o a perder, por ello determinó que había que llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no entrar a la cárcel”, mencionó Galiacho.

“La Constitución española habla de proteger el código económico y social. La justicia quiso con este caso (de Shakira) lograr el ‘efecto shock’. Los abogados hicieron lo mejor para Shakira”, expresó Ursic.