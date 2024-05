El artista colombiano que le rapeó al papa Francisco en una conversación en la Ciudad del Vaticano: “ya tu sabe”

En el marco del Encuentro Internacional Del Sentido que se celebró en la Ciudad del Vaticano, una iniciativa organizada por Scholas Occurrentes y El Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF) en respuesta al llamado del papa Francisco, hizo presencia el cantante colombiano Tostao, del grupo Chocquibtown.

Durante el evento, el rapero aprovechó para dirigir unas palabras tanto al papa Francisco como a los asistentes al evento y, además, rapeó algunas líricas para el momento que se llevaron el aplauso del público.

“He tenido la oportunidad de rapear en muchas partes del mundo, pero esta es la primera vez que lo hago en el Vaticano, así que ustedes van a ser testigos de esto”, dijo Tostao antes de comenzar su interpretación que fue acompañada con las palmas de los asistentes.

“Que locura como el arte tiene la posibilidad de traerte a lugares inimaginados, hoy viví un momento súper especial en mi carrera: rapear frente a el Papa Francisco”, escribió el integrante de ChocQuibTown en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde mostró cómo fue el momento en que le cantó al sumo pontífice.

“Tres días de charlas y experiencias. Escuchar, crear y celebrar y fue cuando llegó el momento de esta última que me dijeron que me tirara un flow basado en el encuentro y yo ni corto ni perezoso dije, ‘vamo al mambo’. Un pelin nervioso, pero más que obvio, pues todos los días no estás rapeando en el Vaticano. El Papa lo disfruto y mis compañeres vibraron y disfrutaron el momento. Gracias Dios por esta oportunidad”, culminó Tostao.

El clip ya acumula más de 110.000 reproducciones, cerca de 10.000 likes y muchos comentarios felicitándolo por el logro de poder cantarle al papa: “que orgullo tan bendito”, “qué orgullo”, “eres un grande, papá”, “El chocó huele a grandeza, más que demostrado”, entre otros.

El evento culminó con la presencia del papa Francisco, quien lanzó oficialmente la Universidad del Sentido, una institución que busca abordar la crisis de sentido que aqueja al mundo contemporáneo.

