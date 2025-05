Famosa actriz colombiana responde a invitación que le hizo Shakira a concierto en Estados Unidos: "Tenía cosas que hacer"

La cantante colombiana Shakira está a pocos días de iniciar su gira “Las mujeres ya no lloran” en Estados Unidos y Canadá, donde se espera que varios de sus colegas y amigos más cercanos asistan a las presentaciones.

La cantante ha revelado los nombres de algunos invitados que la acompañarán en sus presentaciones, entre ellos, aparece el nombre de la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, quien se espera sea una de las asistentes a sus shows.

En medio de una entrevista, Vergara reveló que recibió una invitación por parte de Shakira para asistir a su concierto en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 20 de junio.

“Ya me invitó y le dije que sí. Ya estoy planeando y tratando de mover todo para estar aquí porque quiero también llevar a gente a que la vean”, dijo.

La actriz barranquillera confesó que, pese a que está muy emocionada por la invitación, tiene varios compromisos que podrían impedirle su asistencia.

“La verdad es que sí tenía cosas que hacer en junio y no iba a estar aquí en Los Ángeles ese día, pero ya estoy moviendo todo para conseguirlo. Vamos a hacer todo lo posible por estar con mis amigas, además porque las canciones de Shakira me las sé todas, me acuerdo muy bien de las letras, especialmente las de antes”, relató.

Sofía también reveló su admiración por ‘La Loba’ y aseguró que es una gran fanática de sus canciones. “Claro, desde chiquita, y eso que ella es mucho menor que yo. Es un honor, un orgullo de mi tierra”, resaltó.

“Apoyo todo lo que dice ella, apoyo ese pensamiento. Hay que facturar, porque todavía no he encontrado un marido que me mantenga y a mí me gusta gastar mucho”, añadió.

Shakira dará comienzo a su tour en territorio norteamericano el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y estará hasta el próximo 30 de junio cuando ofrezca una presentación final en San Francisco, California.

Su última gira internacional “Las Mujeres ya no lloran”, que ha catalogado como la más importante de su carrera, ha pasado por países de Latinoamérica como México, Brasil, Chile, Perú y su natal Colombia.

Recientemente, la artista nacida en la “Arenosa” logró la mayor recaudación de marzo y se ubicó en el puesto No. 1 de la lista Top Tours de Billboard tras duplicar sus ganancias de 32,9 millones de dólares en febrero a 70,6 millones de dólares gracias a su gira.

Pese a haber tenido inconvenientes con algunos de sus shows en algunas ciudades, La Loba se ha esforzado por deslumbrar sus seguidores en varias partes del mundo con su increíble show.