NTN24
Sábado, 24 de octubre de 2026
Sábado, 24 de octubre de 2026
Elecciones en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos en medio de un empate técnico en las últimas encuestas

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Los aspirantes a la jefatura del Estado encabezaron masivas concentraciones en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, en una jornada previa al proceso electoral que los perfila con un empate técnico.

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro concluyeron de manera oficial sus actividades de campaña este sábado mediante masivas movilizaciones en los principales feudos electorales del país, con los preparativos listos para la celebración de la segunda vuelta presidencial más reñida e incierta de la historia democrática reciente de la nación suramericana.

Durante las primeras horas de la jornada, el actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores encabezó una multitudinaria concentración en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para posteriormente trasladarse a la ciudad de São Paulo, donde cerró su agenda pública con un llamado a la defensa de las instituciones democráticas y el orden constitucional frente a casi 159 millones de electores habilitados.

o

Por su parte, el representante del Partido Liberal replicó las tácticas de movilización de la derecha conservadora al liderar una extensa caravana de motocicletas en Belo Horizonte, capital del estratégico estado de Minas Gerais, con la conclusión de su recorrido en el barrio de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, mediante un acto de fuerte carga simbólica en las inmediaciones de la residencia donde su padre cumple arresto domiciliario.

“Las elecciones de este domingo definirán el rumbo institucional y la estabilidad democrática de la mayor potencia económica de la región”, señalaron analistas políticos al evaluar el ambiente de polarización social que rodea la contienda electoral.

Las últimas mediciones demoscópicas publicadas por las firmas Datafolha y Quaest sitúan a ambos contendientes en un estrecho empate técnico dentro del margen de error, con la asignación de un 51 % de los votos válidos al senador opositor frente a un 49 % al actual jefe de Estado, lo que deja el desenlace en manos de los votantes indecisos.

La contienda presidencial brasileña trasciende además las fronteras nacionales al concitar la atención de diversos jefes de Estado de la región, posicionándose como un hito determinante para el equilibrio político y las alianzas estratégicas en el continente americano.

La masiva participación ciudadana proyectada para la jornada dominical reafirma el compromiso de la sociedad brasileña con el fortalecimiento de los procesos democráticos y el ejercicio irrestricto del sufragio.

o

El correcto funcionamiento de las urnas electrónicas y la madurez de los organismos electorales garantizan la legitimidad del mandato popular que surgirá de los comicios para gobernar el país durante el próximo período presidencial.

Temas relacionados:

Elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula Da Silva

Votación

Candidatos presidenciales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No es fácil enfrentarse a un gobierno que puede comprar abogados, jueces y políticos": entre lágrimas venezolano pide justicia 24 años después de que el régimen matara a su hijo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
Donald Trump

Contundente mensaje: Trump advierte sobre una posible nueva "Furia Épica" contra el régimen de Irán

Shakira en Madrid - Foto EFE
Shakira

Así se vivió la histórica residencia de Shakira en Madrid: fuimos invitados al impresionante despliegue musical y hablamos con la artista

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Reclutamiento

Lo que no se ve de los gigantescos operativos del presidente De la Espriella: la lucha contra el atroz reclutamiento de menores

ELN/ Farc - Fotos AFP
Reclutamiento

Revelador documento conocido en primicia por NTN24 detalla la recuperación de seis cuerpos de menores tras enfrentamientos entre grupos criminales

ELN - Foto AFP/ "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Confirman identidad de cabecilla del ELN "Marcos Pacífico" dentro de los abatidos por bombardeo que ordenó el presidente De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Panamá. (SGC)
Terremoto en Panamá

Otro terremoto sacude a Panamá: se registró duro movimiento de magnitud 6,6 tras el evento de 7,7 del mediodía de este viernes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump deja en suspenso transmisión en directo de fusilamiento de un condenado en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos AFP
ELN

Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Panamá. (SGC)
Terremoto en Panamá

Otro terremoto sacude a Panamá: se registró duro movimiento de magnitud 6,6 tras el evento de 7,7 del mediodía de este viernes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump deja en suspenso transmisión en directo de fusilamiento de un condenado en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos AFP
ELN

Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista

Gustavo Petro y Álvaro Leyva | Fotos: AFP
Álvaro Leyva

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Protestas en la Autopista Regional del Centro en Carabobo por apagones - Fotos: X
Protesta en Venezuela

Cortes de luz provocan protestas y cierre de la Autopista Regional del Centro en Carabobo

Doloroso testimonio de madre de presos políticos en Venezuela - Foto referencia: Canva
Presos políticos

Familia mexicana denuncia detención de madre e hijo en Venezuela por más de un año sin debido proceso

EE. UU. habría comenzado a asumir el control operativo del SEBIN - Foto: AFP
SEBIN

El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023