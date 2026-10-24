Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos en medio de un empate técnico en las últimas encuestas

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro concluyeron de manera oficial sus actividades de campaña este sábado mediante masivas movilizaciones en los principales feudos electorales del país, con los preparativos listos para la celebración de la segunda vuelta presidencial más reñida e incierta de la historia democrática reciente de la nación suramericana.

Durante las primeras horas de la jornada, el actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores encabezó una multitudinaria concentración en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para posteriormente trasladarse a la ciudad de São Paulo, donde cerró su agenda pública con un llamado a la defensa de las instituciones democráticas y el orden constitucional frente a casi 159 millones de electores habilitados.

VEA TAMBIÉN Brasil decide su futuro en una segunda vuelta de pronóstico reservado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva o

Por su parte, el representante del Partido Liberal replicó las tácticas de movilización de la derecha conservadora al liderar una extensa caravana de motocicletas en Belo Horizonte, capital del estratégico estado de Minas Gerais, con la conclusión de su recorrido en el barrio de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, mediante un acto de fuerte carga simbólica en las inmediaciones de la residencia donde su padre cumple arresto domiciliario.

“Las elecciones de este domingo definirán el rumbo institucional y la estabilidad democrática de la mayor potencia económica de la región”, señalaron analistas políticos al evaluar el ambiente de polarización social que rodea la contienda electoral.

Las últimas mediciones demoscópicas publicadas por las firmas Datafolha y Quaest sitúan a ambos contendientes en un estrecho empate técnico dentro del margen de error, con la asignación de un 51 % de los votos válidos al senador opositor frente a un 49 % al actual jefe de Estado, lo que deja el desenlace en manos de los votantes indecisos.

La contienda presidencial brasileña trasciende además las fronteras nacionales al concitar la atención de diversos jefes de Estado de la región, posicionándose como un hito determinante para el equilibrio político y las alianzas estratégicas en el continente americano.

La masiva participación ciudadana proyectada para la jornada dominical reafirma el compromiso de la sociedad brasileña con el fortalecimiento de los procesos democráticos y el ejercicio irrestricto del sufragio.

VEA TAMBIÉN Lula y Flávio Bolsonaro se juegan sus últimas cartas en un debate clave en el que se enfrentarán este viernes antes de la segunda vuelta en Brasil o

El correcto funcionamiento de las urnas electrónicas y la madurez de los organismos electorales garantizan la legitimidad del mandato popular que surgirá de los comicios para gobernar el país durante el próximo período presidencial.