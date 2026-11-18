Bogotá atraviesa un clima inusual en los últimos días provocado por el fenómeno de El Niño, según indicaron las autoridades ambientales de la capital colombiana.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Bogotá alcanzó una temperatura récord en los últimos días y podría incluso ser superior en los próximos días.

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Este martes 17 de noviembre, Bogotá alcanzó una temperatura de 25 grados, una temperatura récord en los últimos años.

Es por eso que recomiendan mantener una buena hidratación y cuidado de la piel al exponerse al sol.

Este mismo martes, se registraron fuertes lluvias en algunas zonas de la capital del país, superando incluso los 40 mm de acumulación de agua.

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IDIGER advirtió que hay una probabilidad del 83% de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad fuerte entre enero y marzo del próximo año.

En algunos barrios de la capital la temperatura varía de acuerdo a la nubosidad, es por eso que algunos barrios presentaron fuertes lluvias mientras zonas como Usaquén registraron temperaturas por encima de los 25 grados.