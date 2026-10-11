"El potencial de una catástrofe debida a inundaciones es alto": experta sobre el huracán Simón

El Pacífico mexicano se encuentra bajo máxima alerta debido a la crítica amenaza climática que representa el huracán Simón, el cual avanza con categoría 4 frente a las costas de Colima y Michoacán. En los últimos días, el impacto de los ciclones ha puesto a la región en una situación de emergencia, intensificada por las recientes tormentas tropicales, como Rachel, que saturaron los suelos e incrementaron el riesgo de deslaves y marejadas ciclónicas. Simón, catalogado como un huracán mayor, genera preocupación debido a los vientos de hasta 240 km/h y las lluvias torrenciales previstas para las próximas 24 horas. Su incursión se prevé entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco. El Gobierno, liderado por la presidente Claudia Sheinbaum, ha anunciado la suspensión de todas las actividades no esenciales en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. La doctora Pamela García, meteoróloga especializada en huracanes, advierte: “El potencial de una catástrofe debida a inundaciones es alto, dado que Rachel y Polo han dejado los suelos saturados”. El Centro Nacional de Huracanes estima que las precipitaciones podrían superar los 400 milímetros, acentuando el riesgo de inundaciones severas en zonas vulnerables. Los expertos también destacan el peligro de marejadas ciclónicas que podrían alcanzar hasta 5 metros, sumado a las olas que podrían extenderse hasta los 14 metros en las costas.