Un hombre de 42 años, identificado como Enrique Padrón, fue rescatado con vida luego de sufrir una caída de unos 60 metros en el Parque Nacional El Ávila.

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La situación se registró puntualmente en el sector de la quebrada Báquiro, parte alta de Ayala, parroquia Petare del estado Miranda.

Según reportes de los organismos de emergencia, "el accidente obligó al despliegue de un amplio operativo debido a las condiciones del terreno y las dificultades para acceder al lugar".

Los rescatistas localizaron al hombre, le brindaron atención inicial y lo inmovilizaron en una camilla para comenzar su traslado hacia una zona segura.

Una vez fuera del área montañosa, Padrón fue llevado de urgencia al Hospital Dr. Domingo Luciani, en El Llanito.

Posteriormente, se dio a conocer que presentaba traumatismo con afectación del lado derecho del tórax y desorientación.

Las imágenes del procedimiento comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron la complejidad de las maniobras realizadas.