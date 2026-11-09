Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

En la base aérea de Tolemaida, Cundinamarca, las fuerzas militares de Colombia y Estados Unidos adelantan maniobras conjuntos en el marco del ejercicio Southern Bank War 2027. Por medio de estos trabajos en conjunto, estas dos naciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta contra la criminalidad que opera en la región, una alianza por la cual, por medio del Escudo de las Américas, liderada por la administración de Donald Trump, busca establecer la seguridad hemisférica.