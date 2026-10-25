“El pueblo te estaba esperando”: Voluntad Popular insta a consolidar la unidad tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela

La organización política Voluntad Popular expresó este domingo su beneplácito y renovado optimismo ante la confirmación del retorno a territorio nacional de la líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con la calificación del acontecimiento como un hito trascendental que reactiva la fe de la ciudadanía en la restitución institucional de la patria.

La reaparición de la dirigente se produjo durante una ceremonia religiosa celebrada en el Santuario de la Divina Pastora, en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, donde fue recibida de manera multitudinaria por militantes del movimiento Vente Venezuela y feligreses que acompañaron la liturgia en un ambiente de profunda emoción y respaldo.

A través de un manifiesto público difundido en sus canales oficiales, la dirigencia de Voluntad Popular ratificó su determinación irrestricta de acompañar a la líder democrática en la articulación de un recorrido nacional por las comunidades, barrios, pueblos y caseríos de toda la geografía venezolana, con la prioridad puesta en la consolidación de una gran alianza de las fuerzas sociales.

“María Corina, el pueblo te estaba esperando; tu regreso nos llena de optimismo, alegría y esperanza, y vamos a recorrer Venezuela en cada barrio, calle, pueblo o caserío juntos en unidad, porque la unidad de todos sus hijos será la clave para lograr la libertad”, subrayó la representación de la agrupación política.

La reincorporación de la galardonada dirigente al plano operativo interno fortalece el entramado de la resistencia civil y dinamiza el trabajo de base indispensable para transformar el descontento ciudadano en una ruta efectiva de cambio político e institucional.

La convergencia de las fuerzas democráticas en torno al liderazgo legítimo representa un imperativo categórico para afianzar la soberanía popular y hacer frente a la represión ejercida por la estructura del régimen central.

El respaldo unánime de los partidos de oposición al retorno de María Corina Machado consolida la cohesión de la causa libertaria y ratifica la vigencia irrestricta del movimiento democrático en el territorio nacional.