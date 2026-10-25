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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

Entre lágrimas, venezolana le hizo una conmovedora petición a María Corina Machado durante su regreso al país: "Tráeme a mis hijos"

octubre 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Venezolana le hace una conmovedora petición a María Corina Machado, Premio Nobel de Paz - Fotos: X / EFE
Venezolana le hace una conmovedora petición a María Corina Machado, Premio Nobel de Paz - Fotos: X / EFE
Tras varios intentos fallidos en los que se le impidió retornar al país, Machado anunció oficialmente su regreso a territorio venezolano este 25 de octubre.

El retorno de María Corina Machado, premio Nobel de Paz, a su país (Venezuela) dejó una escena conmovedora.

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En medio de las muestras de apoyo de ciudadanos que salieron a recibirla, una mujer se acercó al vehículo que trasladaba a la apodada 'dama de hierro'.

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"Tráeme a mis hijos, por favor, María Corina. Eres grande, que Dios te bendiga", pronunció la ciudadana cerca de la ventanilla de la camioneta en la que se moviliza Machado.

Su llegada estuvo acompañada de expresiones de apoyo de ciudadanos que la recibieron al grito de "María, María", "Bienvenida a casa" o "Aquí está tu gente".

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La dirigente opositora se presentó en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por el pueblo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa.

Machado estuvo exactamente 10 meses en el exilio. Salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado.

Tras varios intentos fallidos en los que se le impidió retornar al país, Machado anunció oficialmente su regreso a territorio venezolano este 25 de octubre.

Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.

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