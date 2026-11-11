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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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María Corina Machado
Programa: El Informativo

De los insultos a las advertencias: las maneras que tiene Diosdado Cabello para intimidar a María Corina Machado

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Las amenazas, insultos y advertencias contra María Corina Machado se han intensificado desde las altas esferas del régimen venezolano. En el centro de esta ofensiva verbal aparece Diosdado Cabello, cuyas declaraciones contra la líder de las fuerzas democráticas han marcado una escalada que va más allá del debate político. Sobre este tema, Rodrigo Diamanti, exprisionero político, conversó con El Informativo de NTN24.

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