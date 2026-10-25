Marco Rubio confirma que Gobierno Trump respalda el regreso de Machado a Venezuela: "es el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE. UU."

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al regreso de la líder democrática María Corina Machado a Venezuela y confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump respaldó su retorno.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE.UU., que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, puntualizó Rubio en un mensaje de X.

Por otro lado, añadió que “Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas”.

“Esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera”, concluyó.

VEA TAMBIÉN “El pueblo te estaba esperando”: Voluntad Popular insta a consolidar la unidad tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela o

Machado regresó a territorio venezolano este domingo 25 de octubre tras salir en diciembre de 2025 de manera clandestina con rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Cabe subrayar que antes de pisar suelo Venezolano, la líder democrática vio frustrados, al menos, siete de sus intentos de regresar.

La llegada fue confirmada por la misma Machado mediante un breve mensaje en su cuenta de X en el que simplemente escribió: “Estoy aquí. Con ustedes”.