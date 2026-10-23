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SEBIN

"El SEBIN sí está infiltrado por la CIA hace rato": coronel Luis Alberto Villamarín

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El experto sostuvo que la CIA tendría presencia dentro de la estructura de inteligencia venezolana desde hace tiempo.

De acuerdo con información atribuida a fuentes en Washington, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos habría comenzado a ganar control sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

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El coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, especialista en seguridad y geopolítica, abordó el tema en el programa Club de Prensa, de NTN24.

El experto sostuvo que la CIA tendría presencia dentro de la estructura de inteligencia venezolana desde hace tiempo, lo que le permitiría conocer información sensible sobre sus integrantes y operaciones.

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En ese sentido, el entrevistado sostuvo: "La inteligencia venezolana o el SEBIN sí está infiltrado por la CIA hace rato".

Al tiempo, dijo que a dicha institución la Unión Americana "le tiene muchas cuerdas pisadas".

Sin embargo, Villamarín aclaró que una posible infiltración no significa que Washington tenga el control absoluto del organismo.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha sido catalogado por múltiples organismos internacionales como uno de los principales brazos represivos del régimen.

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Este cuerpo de "seguridad", recordemos, ha efectuado detenciones arbitrarias, persecución política y torturas sistemáticas contra la disidencia.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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