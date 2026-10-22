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Diosdado Cabello se pronuncia sobre su presunto plan de escape: “es producto de la imaginación”

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello niega que esté trasladando sus pertenecías en los aviones privados a Turquía, a pesar de que se acumulan los registros de vuelos entre Caracas y Estambul. El ministro del Interior de la dictadura, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de más de 25 millones de dólares. Además, dijo que durante décadas ha sido el número dos del chavismo y del madurismo que es producto de la imaginación. Wesley Tabor, exagregado de la DEA Caracas Venezuela dijo en NTN24 que era evidente que Cabello está planeando una fuga y mencionó a Catar. Se trata de su valoración basada en la experiencia de haber vivido en Caracas.

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