Los emprendedores venezolanos tendrán una nueva vitrina para presentar sus negocios y buscar financiación. Hispanomedios anunció la producción de Shark Tank Venezuela, la adaptación local del reconocido formato televisivo en el que empresarios presentan sus proyectos ante un grupo de inversionistas, conocidos como “tiburones”, con la intención de conseguir capital y dar acuerdos comerciales.

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La primera temporada está prevista para 2027 y va a tener distribución por medio de televisión abierta, plataformas de streaming y medios digitales. La producción se hará íntegramente en Venezuela, bajo licencia de Sony Pictures Television, propietaria del formato internacional.

Daniel Ferrer Cubillán, CEO de Hispanomedios, destacó que la iniciativa busca acercar a los emprendedores del país a oportunidades de inversión y crecimiento empresarial.

“Venezuela lleva años produciendo emprendedores a punta de ingenio. Lo que casi nunca han tenido es una mesa donde sentarse a negociar en serio, con capital real del otro lado”, aseguró Ferrer Cubillán.

El directivo añadió que asumir la producción del programa representa una apuesta por el potencial de los negocios venezolanos: “Hacerlo con el respaldo del formato que ya lo demostró en más de 50 países es apostar por lo que este talento puede construir en la próxima década”.

El programa va a seguir la dinámica conocida de las versiones internacionales. Los participantes tendrán que presentar sus empresas, detallar cómo funcionan sus modelos de negocio, mostrar sus resultados y convencer a los inversionistas de aportar dinero a cambio de una participación o de llegar a otro tipo de acuerdo.

La convocatoria va a estar abierta a proyectos de diferentes sectores económicos y regiones de Venezuela. Esto permitirá que emprendimientos de diferentes tamaños y actividades puedan aspirar a participar, aunque aún no se publican los requisitos específicos para inscribirse.

Hispanomedios notificó que los detalles del proceso de selección, las fechas de convocatoria y los integrantes del panel de inversionistas se anunciarán en las próximas semanas. Tampoco se confirmaron los canales de televisión o las plataformas que emitirán el programa.

Shark Tank es uno de los formatos de televisión de negocios más conocidos del mundo. De acuerdo con la información divulgada por la productora, hoy día cuenta con 53 versiones locales en más de 50 países y contribuyendo a canalizar más de 1.000 millones de dólares hacia proyectos empresariales.

En América Latina, las adaptaciones de México, Colombia y Brasil acumulan más de 204 millones de horas de visualización.