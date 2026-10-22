NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Corrupción en Venezuela

"No voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana; no quiero que me extraditen": Tareck El Aissami reaparece en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
El Aissami, que por muchos años fue uno de los "brazos fuertes" del régimen, permanece detenido desde abril de 2024.

De acuerdo con información del comunicador Eligio Rojas, citada por el medio de comunicación venezolano Caraota Digital, el exvicepresidente del régimen venezolano, Tareck El Aissami, reapareció en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto el pasado miércoles y "dejó constancia" de que "no quiere ser extraditado".

o

Según trasciende, el también exministro de Petróleo de la dictadura (período 2020-2023) expresó: "Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana".

o

Posteriormente, agregó: "No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí".

El Aissami, recordemos, permanece detenido desde abril de 2024 por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Señalado de desviar miles de millones de dólares, El Aissami solicitó a inicios del mes de mayo del año en curso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

o

Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

Asimismo, el que por muchos años fue uno de los 'brazos fuertes del régimen' instó a la juez Alejandra Romero a "abrir las puertas del tribunal".

A El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según estimaciones, Tareck El Aissami presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

Temas relacionados:

Corrupción en Venezuela

Tareck El Aissami

audiencia

PDVSA

Corrupción

Dictadura en Venezuela

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“El Sebin y DGCIM tiene unidades activas en la frontera por alerta de una posible llegada de María Corina Machado”: teniente Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Para Trump “es necesario acabar este problema cuanto antes”: analista sobre el conflicto EEUU-Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Polémica salpica al gobierno Petro: Cirujanos plásticos habrían ingresado a cárceles para hacerle un procedimiento estético a alias Pichi

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Luisa González anunció que no reconoce los resultados que dan la victoria a Daniel Noboa - Foto EFE
Ecuador

Detienen a Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador investigada por presunto financiamiento irregular desde Venezuela

Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

EE. UU. habría comenzado a asumir el control operativo del SEBIN - Foto: AFP
SEBIN

El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

Bukele anuncia operación militar en Haití: Busca rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados

Más de Actualidad

Ver más
CACO megacárcel de Costa Rica - Foto: EFE
Cárcel

Inspirada en CECOT de El Salvador: así es la megacárcel construida e inaugurada en Costa Rica

Accidente de tránsito en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
La Guaira

Accidente en Catia La Mar, La Guaira: motorizado perdió una pierna y un policía fue detenido

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Chavismo

¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
CACO megacárcel de Costa Rica - Foto: EFE
Cárcel

Inspirada en CECOT de El Salvador: así es la megacárcel construida e inaugurada en Costa Rica

Accidente de tránsito en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
La Guaira

Accidente en Catia La Mar, La Guaira: motorizado perdió una pierna y un policía fue detenido

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Chavismo

¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy Rodríguez

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU convoca audiencia para tratar tema electoral en Venezuela - Foto de referencia: Canva
audiencia

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde impactó un misil ruso-Foto: EFE
Ataque a Ucrania

Rusia ataca centrales eléctricas en Ucrania pese a la tregua anunciada por Trump: el Kremlin asegura que nunca hubo acuerdo

Donald Trump/ GBU-43/B - Fotos AFP
Estados Unidos e Irán

EE. UU. podría usar la GBU-43/B, conocida como la "Madre de todas las bombas" contra el régimen de Irán, según fuentes del Pentágono

Ataque a estación de policía en Novita, Chocó - Captura de pantalla de redes
Policía de Colombia

Así fue el nuevo ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en el Chocó: esto se sabe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023