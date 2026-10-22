"No voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana; no quiero que me extraditen": Tareck El Aissami reaparece en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto

De acuerdo con información del comunicador Eligio Rojas, citada por el medio de comunicación venezolano Caraota Digital, el exvicepresidente del régimen venezolano, Tareck El Aissami, reapareció en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto el pasado miércoles y "dejó constancia" de que "no quiere ser extraditado".

Según trasciende, el también exministro de Petróleo de la dictadura (período 2020-2023) expresó: "Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana".

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Posteriormente, agregó: "No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí".

El Aissami, recordemos, permanece detenido desde abril de 2024 por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Señalado de desviar miles de millones de dólares, El Aissami solicitó a inicios del mes de mayo del año en curso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

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Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

Asimismo, el que por muchos años fue uno de los 'brazos fuertes del régimen' instó a la juez Alejandra Romero a "abrir las puertas del tribunal".

A El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según estimaciones, Tareck El Aissami presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.