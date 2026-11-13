Cuatro soldados asesinados tras ataque con drones en Tibú: De la Espriella ordena despliegue total de la Fuerza Pública

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, emitió un contundente pronunciamiento oficial tras confirmarse el atentado perpetrado con drones cargados con explosivos contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 10 en la zona rural de la vereda Barco La Silla, municipio de Tibú, acción criminal que dejó como saldo cuatro militares asesinados y varios uniformados heridos.

De acuerdo con el reporte emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, las víctimas mortales fueron identificadas como el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda Gonzáles y Gerson Mauricio Plazas Amor, lo cual activó de inmediato los protocolos de extracción aérea en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana para atender a los heridos.

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“Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones. Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor”, afirmó el presidente De la Espriella en su cuenta de X.

El rechazo institucional frente a estos hechos violentos se produce en medio de una compleja situación de orden público en Tibú, donde días atrás otro ataque con explosivos en la vereda El Diamante causó afectaciones a la población civil y daños materiales en 16 viviendas, hecho que motivó el llamado de líderes locales y congresistas de Norte de Santander para intensificar el control territorial del Estado.

Seguidamente, el mandatario anunció la activación inmediata de una ofensiva integral contra las estructuras criminales que operan en la región del Catatumbo y emplean artefactos no tripulados en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario, al sentenciar de manera categórica.

“He ordenado desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia”, finalizó el mandatario en su mensaje oficial.

El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis de las últimas décadas en Colombia, debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Estos dos grupos armados ilegales se disputan el control territorial de esa zona fronteriza con Venezuela, donde abundan los cultivos de coca con diversas vías de distribución de narcóticos.