El testimonio de un pasajero del avión que se estrelló en Sao Paulo, Brasil, y que se salvó de morir por llegar tarde a abordar

Un testimonio de película se conoció este sábado en Brasil, se trata de un hombre que aseguró a un medio local que tenía tiquete para abordar el avión que se estrelló en Sao Paulo y dejó 62 personas muertas, pero que no se pudo subir porque llegó tarde.

El hombre que se salvó de morir es Adrien Assis, un trabajador del Hospital Regional de Toledo y oriundo de Río de Janeiro, que le contó al medio brasileño TV Globo que llegó al aeropuerto a esperar su vuelo, pero había fallas en los tableros de llegadas y salidas, y tampoco había ningún funcionario de la aerolínea VeoPass en el mostrador, por lo que salió a tomarse un café, esperando la llamada para el abordaje.

Sin embargo, nunca escuchó el llamado del abordaje y decidió volver a ver qué había pasado: “Cuando bajé, ya eran las 10:30, había una cola enorme. Esperé hasta las 10:41, más o menos, y el empleado me dijo que no iba a subir porque tenía que estar una hora antes”.

Assis contó que, en ese momento, discutió con el empleado porque no lo dejaba subir al vuelo, pero después de conocer la tragedia, lo abrazó por haberle salvado la vida: “él hizo su trabajo, si no lo hubiera hecho, tal vez no estaría dando esta entrevista”.

El hombre que se salvó de morir se notaba muy emocionado dando su testimonio y concluyó diciendo que en el avión no viajaba ningún conocido o familiar de él.

El avión se precipitó el viernes 09 de agosto sobre una zona residencial de la localidad de Vinhedo, unos 80 km al noroeste de la ciudad de Sao Paulo y las 62 personas que iban a bordo de la aeronave fallecieron.

Las autoridades brasileñas recuperaron este sábado los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo y realizaban las pericias para determinar las posibles causas de su desplome.

La mitad de cuerpos ya fueron retirados entre el amasijo de hierros en que quedó convertido el fuselaje del avión, que se incendió tras el impacto, según las autoridades.

Muchos cuerpos estaban "carbonizados" y de momento sólo "dos fueron identificados: el piloto y el copiloto", dijo a periodistas el alcalde, Darío Pacheco.

La persistente lluvia desde la noche del viernes agrega dificultad a las labores.

Se espera que "para el final del día todos los cuerpos hayan sido retirados", dijo Carlos Palhares, director del Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal, en el lugar.

Los vecinos del barrio describieron escenas de terror al haber visto el avión desplomarse en caída libre a pocos metros de distancia.

Pese a impactar en el patio de una casa, ningún vecino resultó herido.