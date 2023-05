“El tiempo juega en contra de Pedro Sánchez”: Roberto Macedonio, analista político y periodista de España

Influyentes periodistas europeos analizaron en el programa ‘La Noche’ la decisión del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, de anticipar elecciones tras derrota en elecciones municipales y autonómicas

Horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto de convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio, El experto en política internacional e historia, Roberto Macedonio señaló que el jefe del gobierno español, tomó esa decisión para beneficiarse de ella.“Ya todos sabemos como actúa Sánchez, no hay más que ver cuál es ha sido su carrera política y cómo él llega incluso a la presidencia de su gobierno en su momento. Por lo tanto, él toma esta decisión que toma por sorpresa a todo el mundo para intentar aprovecharse diría yo de la defenestración total y absoluta de Unidas Podemos, de sus socios, de su coalición”.

Por su parte, Álvaro Nieto, director del portal digital ‘The objetive’ considera que es la única oportunidad que tiene Sánchez, “si todavía es posible revalidar su victoria a las elecciones generales, la verdad es que si las hubiera mantenido cuando tocaba, todos los pronósticos auguraban una derrota tremenda porque además la evolución que está teniendo el partido socialista es muy negativa”

Macedonio asegura que el presidente Sánchez tiene claro que no está contentando al electorado. “Sabiendo que no cuenta en favor de los ciudadanos y que por lo tanto en esas elecciones que van a ser en diciembre no iba a tener un gran respaldo como ya han dicho los españoles en las urnas, lo que quieren hacer es intentar aprovecharse en este caso de Unidas Podemos, se ha convertido ya en un cadáver andante”.

El periodista Álvaro Nieto, señaló en entrevista con Claudia Gurisatti y Jefferson Beltrán que Sánchez está intentado contener la derrota de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28M frente al cambio político. “Los resultados de ayer son muy claros y parece que España está dando un viraje hacia el partido popular, hay que recordar que las elecciones son las primeras que gana el partido popular en toda España desde el año 2015, por tanto, hay un cambio de tendencia”