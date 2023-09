Elon Musk habla del cambio de género de su hija sobre la que dijo que el “comunismo” le hace pensar “que cualquier rico es malvado”

El magnate sudafricano Elon Musk habló recientemente sobre su hija transgénero, quien en 2002 presentó una solicitud a la Corte Suprema del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, para cambiarse de género, nombre y apellido para no tener relación con su padre.

Según explicó en ese momento, Xavier, de 19 años, quería ser reconocida como mujer e insistió en que la llamen como Vivian Jenna Wilson.

La decisión de ser reconocida como Vivian Jenna Wilson se debe a que quiere que su nombre coincida con su género, además, para cortar lazos con su padre ha hecho uso del apellido de soltera de su madre, Justine Wilson, quien se divorció en 2008 de Musk.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, expresó la hija del dueño de Tesla en los documentos presentados al condado de Los Ángeles, según informó TMZ.

Ahora, un año después, Musk se pronunció sobre el cambio de género de su hija y la distancia que puso la joven tras anunciarle al mundo su decisión de cambiarse el nombre y el apellido para romper lazos con él.

El medio Wall Street Journal reveló un fragmento de la nueva biografía del magnate en el que, desde su punto de vista, su hija se convirtió en una comunista que considera que todos los ricos son malvados.

“Ella se volvió una ferviente marxista y rompió todas las relaciones con él. Ella fue más allá del socialismo para convertirse en una comunista total y pensar que cualquiera que sea rico es malvado”, expresó el propietario de Twitter, ahora X.

En el libro de Elon, escrito por Walter Isaacson, se cuenta que el dueño de SpaceX culpó a la escuela progresista Crossroads por la decisión de su hija de cambiarse de género, diciendo que siente que “Jenna absorbió en Crossroads, la escuela progresista a la que asistió en Los Ángeles”.

No es la primera vez que Musk habla sobre Crossroads, ya que durante una entrevista con Financial Times, el sudafricano comentó que “allá se vive un comunismo total” y que “es un sentimiento general de que si eres rico, eres malvado”.

En su nueva biografía también se revela que ha intentado acercarse a su hija, pero que ella es quien no quiere pasar tiempo con él.

Musk, considerado como el hombre más rico del mundo, con una fortuna valorada en 219.000 millones de dólares, según Forbes, actualmente es padre de siete hijos. Vivian es uno de los cinco hijos que el dueño SpaceX tuvo con la escritora Justine Wilson durante su relación de 2000 a 2008.