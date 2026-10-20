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Martes, 20 de octubre de 2026
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Elon Musk

Elon Musk habría ordenado limitar el servicio de Starlink en Ucrania tras conversaciones con la Casa Blanca, según el WSJ

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Informes de prensa de los Estados Unidos confirmaron restricciones unilaterales en la red satelital que afectaron las operaciones defensivas del ejército ucraniano.

El empresario multimillonario Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, habría ordenado de manera unilateral la restricción en la velocidad de conexión de la red de satélites Starlink empleada por las fuerzas armadas de Ucrania, según una investigación del periódico The Wall Street Journal.

De acuerdo con las fuentes gubernamentales citadas por el rotativo neoyorquino, la medida impuso límites operativos al equipamiento tecnológico ucraniano en el frente de batalla, con la consecuente inhabilitación parcial de unidades de drones defensivos e interceptores clave para la neutralización de ataques aéreos.

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El reporte periodístico señaló que el ejecutivo sostuvo comunicaciones estratégicas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de la administración federal antes y después de oficializar la degradación de la señal, para la posterior coordinación de los mensajes públicos dirigidos a la opinión internacional.

“Starlink no se usa para atacar objetivos en territorio ruso, sino para interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias”, sostuvo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al denunciar previamente las trabas operativas sufridas por sus tropas.

La difusión de estos detalles coincide con las presiones de Washington hacia el gobierno de Kiev para propiciar un entendimiento diplomático con la Federación de Rusia.

La vulnerabilidad tecnológica evidenciada en el teatro de operaciones europeo reconfigura los debates sobre la dependencia de infraestructuras críticas en manos del sector privado.

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El condicionamiento de la asistencia estratégica refleja la creciente subordinación de los recursos tácticos a los intereses geopolíticos de la administración norteamericana.

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