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Donald Trump niega haber ordenado limitar Starlink en Ucrania: “No fui yo, y no creo que fuera Elon”

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Según The Telegraph, vinculan al empresario con la restricción de un sistema satelital clave para las comunicaciones militares y la defensa ucraniana con drones.

Elon Musk, fundador de SpaceX, al parecer, propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limitar la velocidad del servicio satelital usado por las fuerzas ucranianas, una propuesta que el mandatario habría aceptado, según una investigación publicada este viernes 16 de octubre por The Telegraph.

Según el medio británico, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones, la propuesta abrió el camino para que el Pentágono aplicara restricciones al sistema Starshield, la versión de uso militar y gubernamental que está vinculada a la red Starlink.

La limitación afectó supuestamente operaciones militares de Ucrania, en particular el control de drones y las comunicaciones en el frente de batalla, en un momento de creciente tensión entre Washington y Kiev por la estrategia para poner fin a la guerra con Rusia.

La publicación se conoce luego de que Musk afirmara que Starshield es propiedad del Gobierno de Trump y que las decisiones acerca de sus límites de velocidad o uso son correspondientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, en última instancia, al presidente.

Trump, por su parte, negó este viernes ordenar la restricción. “No fui yo, y no creo que fuera Elon”, dijo ante periodistas, según la agencia Reuters. Sus declaraciones contrastan con la versión atribuida a las fuentes consultadas por The Telegraph.

Reuters informó que la orden de limitar Starshield procedió del interior de la Casa Blanca, pero las fuentes consultadas por la agencia no identificaron a la persona que tomó la decisión. Un alto funcionario norteamericano negó que Trump hubiera solicitado la medida.

La restricción generó dificultades para las unidades ucranianas que dependen de la conectividad satelital para coordinarse y operar drones. El presidente Volodímir Zelenski aseguró que el servicio había mejorado, pero que aún no se había restablecido por completo.

La controversia da más presión a la relación entre Estados Unidos y Ucrania, mientras Kiev busca mantener sus capacidades de defensa frente a los ataques rusos y negocia con Washington y SpaceX para resolver las limitaciones.

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