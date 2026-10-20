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Marco Rubio

Marco Rubio descarta motivaciones políticas en el retraso de interceptores: “No se le está negando deliberadamente nada a Ucrania”

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio-Foto EFE
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio-Foto EFE
El jefe de la diplomacia estadounidense admitió que los suministros militares se someten a evaluaciones estratégicas de disponibilidad, con el rechazo a cualquier bloqueo deliberado hacia Kiev.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, admitió este martes durante su gira oficial en Bombay que podrían registrarse retrasos en la entrega de interceptores de proyectiles adquiridos por socios europeos con destino a Ucrania, aunque rechazó categóricamente la existencia de una directiva política orientada a perjudicar al gobierno ucraniano.

En respuesta a los cuestionamientos de la prensa internacional sobre el lote específico de armamento cuya autorización de exportación se encuentra pendiente de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el titular de la diplomacia norteamericana explicó que los envíos militares se someten de manera rutinaria a rigurosas revisiones de seguridad y disponibilidad estratégica.

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“Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa”, declaró el alto funcionario al matizar los tiempos de expedición del material militar solicitado por los aliados occidentales en el marco del conflicto europeo.

Asimismo, el secretario Rubio desmintió de manera categórica que Washington mantenga una política deliberada de restricciones en el suministro de recursos o que niegue información táctica de alerta temprana sobre ataques a las autoridades ucranianas, al reiterar el compromiso general de la administración con la estabilidad transatlántica.

“No se le está negando deliberadamente nada a Ucrania; se trata simplemente de un equilibrio entre nuestras obligaciones con otros socios y, francamente, nuestros propios estándares y requisitos para nuestras propias instalaciones también”, enfatizó el responsable de la política exterior norteamericana.

Esta aclaración diplomática busca calmar las inquietudes de los aliados occidentales en un momento de alta tensión geopolítica internacional, profundizada por las denuncias de Kiev sobre un supuesto bloqueo deliberado de la Casa Blanca a la entrega de misiles interceptores críticos para la defensa de Ucrania.

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Frente a estos reclamos, desde Washington se argumenta que la priorización de los inventarios militares por parte del Pentágono evidencia la rigurosidad con la que el gobierno estadounidense administra su capacidad de disuasión global.

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