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Venezuela

“Fue una de las cosas más feas que he visto”: futbolista venezolano es finalista de un premio de la MLS por ayudar a su país

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lionel Messi y Telasco Segovia, futbolistas - Foto: EFE
Lionel Messi y Telasco Segovia, futbolistas - Foto: EFE
El mediocampista de Inter Miami movilizó donaciones y colaboró con las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron al país en junio 24.

El futbolista venezolano Telasco Segovia fue nominado al premio Humanitario del Año de la Major League Soccer (MLS) 2026, una distinción que reconoce el compromiso de los jugadores con iniciativas sociales y comunitarias. El mediocampista de Inter Miami figura entre los cinco finalistas por su participación en las labores de asistencia a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela en junio.

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Segovia se encontraba en su país cuando sucedieron los movimientos sísmicos del 24 de junio, con epicentros en zonas de La Guaira y Yaracuy. Frente a la emergencia, decidió permanecer varios días adicionales para colaborar con las personas damnificadas y dar apoyos a las tareas de ayuda en las comunidades afectadas.

El propio jugador describió el impacto que tuvo la experiencia. “Me quedé ayudando en cualquier lugar donde me necesitaran, a cargar cosas o a llevarlas a La Guaira. Fue una de las cosas más feas que he visto en mi vida. Nunca vi algo igual, no es igual verlo por teléfono, a vivirlo”, relató en una rueda de prensa de Inter Miami el 7 de agosto.

El venezolano igualmente expresó su preocupación por las familias que perdieron sus hogares y seres queridos. “Sigo ofreciendo todo mi apoyo y de verdad, espero que las cosas mejoren para esas familias y esos niños que perdieron a sus familiares. Fue muy difícil todo lo que vi”, añadió.

Su compromiso no finalizó con la asistencia inicial en Venezuela. Segovia de igual forma participó en la movilización de recursos desde Estados Unidos y convocó a sus compañeros de equipo para respaldar las iniciativas solidarias.

Inter Miami, por medio de su fundación y en colaboración con la organización Global Empowerment Mission (GEM) y la ciudad de Doral, organizó una campaña de recolección de suministros para las comunidades afectadas. En apenas siete días, la iniciativa consiguió reunir donaciones suficientes para llenar cinco camiones de carga de 20 pies.

Entre los aportes se contabilizaron 50 palés de agua y tres palés de artículos esenciales. Más de 50 voluntarios, incluidos empleados del club, entrenadores de la academia, jugadores y representantes comunitarios, participaron en la jornada.

Segovia además ayudó a recaudar fondos por medio de una camiseta especial de Inter Miami con los colores de Venezuela y las firmas de los integrantes del primer equipo. La prenda se ofreció en una iniciativa de recaudación cuyos recursos se destinaron a las labores de asistencia.

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El venezolano comparte la lista de finalistas con Paul Arriola, del Seattle Sounders; Andrew Farrell, del New England Revolution; Mason Stajduhar, del Real Salt Lake; y Brad Stuver, del Austin FC.

El ganador será determinado a través de una votación en la que participan jugadores, cuerpos técnicos, representantes de los medios de comunicación y personal encargado de las relaciones comunitarias de los clubes. Cada grupo tiene un peso de 25% en el resultado.

La nominación representa un reconocimiento al papel de Segovia fuera de las canchas y a su capacidad para movilizar a otras personas en favor de quienes pasaron por una situación de emergencia. Para el futbolista, el vínculo con Venezuela también se manifestó por medio de acciones concretas de apoyo a sus compatriotas.

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