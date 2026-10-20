En medio de escepticismo por elecciones, comienza a bajar la popularidad de Trump en Venezuela

La encuestadora Meganálisis, en su más reciente sondeo sobre la política en Venezuela, ha dado a conocer el favoritismo de la líder democrática María Corina Machado ante un eventual panorama electoral. No obstante, esta nueva encuesta también ha dejado ver el descontento del pueblo venezolano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en quien los ciudadanos ya no confían de la misma manera, demostrando su descontento en lo que ha sido su mediación en la transición política y democrática de la nación sudamericana, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.