La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, instó este jueves al régimen venezolano a garantizar la autonomía e imparcialidad del sistema judicial durante el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La experta señaló la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pidió que la selección de los nuevos magistrados se realice bajo criterios transparentes.

En un comunicado, Satterthwaite advirtió sobre los parámetros utilizados para evaluar a los candidatos.

En ese sentido, dijo que se debe poner bajo la lupa la preferencia por quienes han desarrollado sus carreras dentro de organismos estatales, especialmente en el Poder Judicial y en el área penal.

Ante esta situación, recomendó incluir mecanismos que permitan verificar la integridad y la conducta ética de los aspirantes.

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Entre las medidas propuestas mencionó la presentación de declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de intereses, además de pruebas prácticas para evaluar el conocimiento de los códigos de ética.

La representante de la ONU también insistió en que el procedimiento para escoger y designar a los nuevos magistrados debe estar abierto al escrutinio público.

Entretanto, destacó una guía preparada por once organizaciones venezolanas con el propósito de promover la participación ciudadana y facilitar la supervisión del proceso de renovación del máximo tribunal del país.