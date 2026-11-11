Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

El Ejército colombiano, por medio de la operación PIJAOS XI, ejecutó un nuevo golpe a las finanzas de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco en el departamento del Tolima. Durante este nuevo operativo contra las organizaciones criminales, las autoridades destruyeron seis excavadoras y dos motores industriales utilizados para la explotación de minería ilegal por parte del frente Jerónimo Galeano.