Polémica imagen de Granko Arteaga cerca a representantes de EEUU durante un homenaje a beisbolistas

Hay indignación y rechazo en Venezuela por la imagen de Alexander Granko Arteaga, denunciado por violaciones de derechos humanos, fue visto cerca de representantes de Estados Unidos durante el homenaje a los campeones mundiales de beisbol. Durante años militares venezolanos fueron perseguidos y procesados por sus vínculos con Washington y hoy Granko Arteaga, director de la dirección general de contrainteligencia militar de Venezuela DGCIM, apareció junto con los estadounidenses luego de que se hablara de su presunta captura.