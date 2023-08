En plena polémica de Luis Rubiales, viralizan a dueña de un caballo que besa a su jinete por ganar una carrera

Cuando el mundo sigue escandalizado por el beso en la boca que le dio Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso durante la premiación del Mundial Femenino, se conoce un video de una dueña de un caballo que besa a su jinete por haber ganado una carrera.

El polémico gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acaparado la atención del público y de la prensa mundial al considerarse inapropiado, llegado a ser catalogado de presunta agresión sexual.

En medio de estos hechos, se viralizó en las redes sociales un video de Jolene De'Lemos, propietaria del caballo carreras Live the Dream, quien besa al jinete del animal tras haber ganado una competencia.

Según indica el medio español ABC, se trata del jockey Sean Kirrane, quien se llevó dicha sorpresa tras salir victorioso del Grupo 1 en el prestigioso Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes.

Aunque el hombre fue besado de forma inesperada por la dueña de su caballo, no se conocen declaraciones por parte de ninguno de los protagonistas, y el jinete sólo se ha limitado a celebrar el triunfo en sus redes sociales.

No obstante, los internautas han comparado el reciente caso con el de Rubiales y Hermoso, agravando el debate existente.

Es de mencionar que el pasado 20 de agosto cuando España derrotó a Inglaterra en el Mundial Femenino, el presidente de la RFEF besó de forma inesperada a la futbolista luego de recibir la medalla de campeona.

Hermoso, de 33 años, dijo ese mismo día que "no le gustó" y "no lo esperaba", y días después afirmó que había sido no consentido, lo que escaló la polémica.

Tras un pronunciamiento oficial de Rubiales, en el que afirmaba que el acto fue consensuado, la delantera desmintió al funcionario y dijo: “me sentí vulnerable y víctima de un acto impulsivo, sexista y fuera de lugar, sin ningún consentimiento de mi parte. En pocas palabras, no fui respetada”.

Desde entonces, los hechos han traído consigo una seguidilla de repercusiones como la suspensión provisional de Rubiales por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).