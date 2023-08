Se conoce el video de la secuencia completa del beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso

En las últimas horas se conoció la secuencia completa del momento en que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, besa indebidamente a la mediocampista de la selección española de fútbol, Jenni Hermoso.

Las imágenes no dejarían bien parado a Luis Rubiales en esta polémica, quien, durante un discurso dado el pasado viernes, en el marco de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española (RFEF), aseguró que hubo consentimiento por parte de Jenni Hermoso e incluso quiso dar a entender que ella es quien se le acerca, lo abraza y hasta lo levanta.

“El asunto de beso ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado", afirmó en esa ocasión.

VEA TAMBIÉN Jugadora de la selección Colombia le dedicó un gol a Jenni Hermoso en apoyo tras el beso de Luis Rubiales o

"Ella fue la que se me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije 'olvídate del penalti. Has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó 'eres un crack' y yo le dije 'un piquito' y ella me dijo 'vale'", agregó.

No obstante, las imágenes previas al beso muestran a Rubiales incluso subiéndose encima de Hermoso y dejando sus pies sobre el aire. Además, la secuencia deja no deja evidencia de una supuesta conversación entre los dos, donde supuestamente él le pidió permiso para darle lo que él mismo llamó como un “piquito”.

A través de una secuencia de fotos, la RFEF salió en defensa de Rubiales y aseguró que no hubo fuerza por parte del dirigente, el pasado viernes.

VEA TAMBIÉN Madre de Luis Rubiales se declara en huelga de hambre a favor de su hijo y pide que Jenni Hermoso "diga la verdad" o

“La Sra. Jennifer Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer”, dice parte de un comunicado difundido el pasado viernes.

La dirigencia manifiesta que Rubiales se sostiene para no perder el equilibrio, algo que no parece quedar claro con las imágenes difundidas en las últimas horas.

“La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio”, explica.