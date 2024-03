Encuesta revela que la mayoría de latinos no le importaría vivir en un régimen no democrático siempre y cuando este resuelva sus problemas

Daniel Zovatto, politólogo y abogado, habló en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez acerca de la crisis que está teniendo la democracia en América Latina que, cada vez, se muestra más en las urnas con los bajos índices de participación.

El experto señaló que el problema de la democracia es que, quienes se precian de ser demócratas y utilizarla para hacer elegir en cargos públicos, no se están preocupando por las necesidades de la ciudadanía y por esta razón ellos dejan de creer en estos procesos electorales.

“Si la democracia no encuentra darle a la población soluciones democráticas a los problemas de la ciudadanía, esta ciudadanía lo que hará es comenzar a buscar esta solución por vías no democráticas y el ejemplo está en El Salvador con Bukele, que es un ejemplo de como uno desmantela una democracia con apoyo popular dándole resultados de momento a esa ciudadanía en aquellos temas que son importantes”, comentó el invitado.

A su vez, se refirió a la encuesta hecha por Latinobarómetro que deja un resultado preocupante para salvar la democracia: “El 54% de los entrevistados dicen que no les importaría vivir en un régimen no democrático si me resuelven los problemas y ese es el tema central a resolver”.

Y es que la democracia está luchando contra fuertes amenazas como lo son los gobiernos mediocres y el crimen organizado, pues este ítem se ha convertido en el riesgo más importante en América Latina, de acuerdo con lo dicho por Zovatto.

“El problema de la inseguridad volvió a ocupar el primer lugar por segundo año consecutivo como el riesgo más importante, ya no de unos cuantos países, sino de toda la región incluyendo a democracias consolidadas como Uruguay, como Chile e incluso la pacífica Costa Rica”, puntualizó.