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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Irán

Estados Unidos niega visas a asesores del jefe del régimen iraní para participar en la Asamblea General de la ONU

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
ONU - Foto Canva
ONU - Foto Canva
La Asamblea General de las Naciones Unidas se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

Estados Unidos negó visas a parte de la delegación del jefe del régimen iraní Masud Pezeshkian, que tiene previsto partir el martes hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, informaron el lunes medios iraníes.

"En una medida hostil sin precedentes por parte del gobierno estadounidense, (Donald) Trump se negó a expedir visas a algunos miembros de la delegación de alto nivel del presidente, incluidos integrantes de su equipo de comunicación", señaló la agencia estatal IRNA.

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Entretanto, se conoció este lunes que la encargada del régimen de Venezuela Delcy Rodríguez llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre, así lo dio a conocer en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que, "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

Se trata de la primera participación de un representante del régimen en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

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