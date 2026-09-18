Departamento de Estado de EE. UU. asegura que el plan de Donald Trump sigue dando resultados tras desbloqueo a portales digitales en Venezuela: “seguimos avanzando después del 3 de enero”

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, destacó este viernes el restablecimiento del acceso a varios portales digitales en Venezuela, después de años de restricciones, y aseguró que la medida representa una señal de avance dentro del plan de tres fases de la administración de Donald Trump para el país.

A través de su cuenta de X, Segura señaló: “El plan de tres fases de la Administración Trump continúa dando resultados. Ayer, el acceso a muchos portales en línea volvió a estar disponible en Venezuela después de años de censura”.

El funcionario estadounidense agregó que este hecho constituye “una fuerte señal de que seguimos avanzando en Venezuela tras el 3 de enero”, en referencia al nuevo escenario político que se abrió en el país después de los acontecimientos de esa fecha.

El pronunciamiento de Segura se produjo después de que comenzara a reportarse el restablecimiento del acceso a diferentes medios y plataformas digitales que permanecían bloqueados para los usuarios en Venezuela. Entre los portales que registraron cambios en su disponibilidad aparecen medios nacionales e internacionales que habían enfrentado restricciones durante distintos periodos.

Sin embargo, el levantamiento de los bloqueos no significa que todas las restricciones sobre internet hayan desaparecido. Organizaciones dedicadas al monitoreo de la libertad en la red han advertido que todavía existen dominios bloqueados y que el acceso puede variar dependiendo del proveedor de internet utilizado.

Precisamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha pedido conocer el alcance exacto de la medida y la lista de dominios cuyo acceso habría sido restablecido, debido a que el levantamiento de las restricciones no se ha producido de manera uniforme en todos los casos.

El episodio ocurre, además, en medio de los cambios políticos que se han producido en Venezuela durante 2026 y de los contactos que Washington ha mantenido con distintos actores venezolanos. En ese contexto, la libertad de expresión y el acceso a la información constituyen asuntos relevantes dentro de las discusiones sobre el futuro político del país.

El bloqueo de páginas web de medios independientes ha sido durante años uno de los principales mecanismos denunciados por organizaciones de libertad de prensa y monitoreo digital en Venezuela. Las restricciones han afectado tanto a medios nacionales como a plataformas internacionales, dificultando el acceso de los ciudadanos a información independiente.

Por eso, aunque el restablecimiento de algunos portales representa un cambio frente a las restricciones que habían permanecido vigentes, todavía está por determinarse el alcance total de la medida y si se mantendrá de manera permanente.

Para Segura, no obstante, la reapertura constituye una señal dentro de la estrategia de Washington. “Esta es una fuerte señal de que seguimos avanzando en Venezuela tras el 3 de enero”, sostuvo el subsecretario, al destacar el resultado como parte del plan de tres fases impulsado por la administración Trump.

Finalmente, este pronunciamiento vuelve a poner en el centro la situación del acceso a internet y la libertad de prensa en Venezuela, mientras continúan los cambios derivados del nuevo escenario político y las conversaciones impulsadas en el país.