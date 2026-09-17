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Más eficacia en bombardeos: Gobierno de Colombia tiene luz verde para atacar campamentos guerrilleros

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Erich Saumeth, experto en defensa, seguridad, convivencia y orden público, analizó en NTN24 la decisión de una jueza de levantar la suspensión de bombardeos a campamentos guerrilleros en Colombia. Además, se refirió a la importancia de los bombardeos para la defensa, teniendo en cuenta las recientes operaciones del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra la criminalidad y la delincuencia. En primera instancia, Saumeth mencionó la recuperación del poder disuasivo por parte del Estado, que ahora puede usar de nuevo dicha capacidad.

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