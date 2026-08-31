Tras devastación por los terremotos, el Ministerio Público del régimen venezolano estrenará nueva sede en La Guaira

Tras la devastación por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio, el Ministerio Público del régimen venezolano anunció que estrenará nueva sede en La Guaira.

La nueva sede de la Fiscalía Superior del Ministerio Público estará ubicada en el piso 2 de la Terminal Terrestre de la entidad.

El "convenio" fue suscrito por el fiscal general de la "administración interina", Larry Devoe Márquez, y el gobernador de la región, José Alejandro Terán.

Según el régimen, la reubicación responde a los daños e inhabilitación de la infraestructura anterior, que funcionaba en Catia la Mar.

Hace una semana, el régimen venezolano emitió un boletín informativo respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.