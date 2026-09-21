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Delcy Rodríguez llega a Nueva York en un vuelo nocturno para participar en la Asamblea General de la ONU y encontrarse con Trump

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y para su encuentro con Trump - EFE
Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y para su encuentro con Trump - EFE
Se trata de la primera participación de un representante del régimen en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

La encargada del régimen de Venezuela Delcy Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre, así lo dio a conocer en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que, "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

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Se trata de la primera participación de un representante del régimen en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

El domingo, el Ministerio de Comunicación del régimen venezolano confirmó que Delcy Rodríguez viajaría a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

"Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", indicó en un video en redes sociales.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la Asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Delcy Rodríguez está a cargo de Venezuela desde el mes de enero tras la caída de Maduro en un operativo de Estados Unidos.

Desde entonces ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la encargada del régimen.

De esta manera, ambos países alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

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