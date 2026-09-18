Trump anunció acuerdo que otorga a Estados Unidos "control permanente sobre la seguridad en Groenlandia"

El Gobierno de Estados Unidos alcanzó un histórico acuerdo trilateral con Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia, en el que asegura de forma permanente el control de la seguridad, el despliegue de bases militares y la supervisión de las inversiones estratégicas en la isla ártica.

El anuncio fue oficializado este viernes por el presidente Donald Trump a través de sus plataformas oficiales y respaldado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes calificaron el pacto como una victoria geopolítica de largo alcance.

El tratado, negociado de forma confidencial desde el mes de febrero, garantiza derechos militares perpetuos y sin costo para el erario norteamericano, lo que amplía el marco legal fijado en el acuerdo defensivo de 1951 y la operatividad de la Base Espacial de Pituffik.

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“Nos complace anunciar un acuerdo de ‘vida infinita’ que otorga a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad en Groenlandia. Ningún adversario podrá jamás tener una base, presencia militar o realizar inversiones sensibles en la isla sin nuestra aprobación explícita por escrito”, aseveró el presidente Donald Trump.

Estados Unidos iniciará la construcción de nuevas instalaciones defensivas en la isla sin requerir autorizaciones previas del Parlamento danés o de las autoridades locales, reservándose la facultad de integrar el territorio al proyecto de defensa antimisiles Cúpula Dorada.

La normativa prohíbe de manera expresa la presencia de personal militar o activos de infraestructura sensible pertenecientes a Rusia, China o cualquier país ajeno a la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

El acuerdo condiciona las inversiones en minerales estratégicos, infraestructura de telecomunicaciones, puertos y cables submarinos a la aprobación del Departamento de Estado y del Pentágono.

La consolidación del pacto militar preserva formalmente la soberanía danesa sobre el territorio, pero subordina de manera indefinida la seguridad de la región a la doctrina de defensa de Washington.