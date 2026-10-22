"Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro": Daniel Noboa tras detención de Luisa González

En una primicia de revista SEMANA, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vinculó al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, con una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos, en medio de la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, aseguró Noboa en declaraciones exclusivas a SEMANA, las cuales se publicaron este jueves 22 de octubre.

El señalamiento aparece después de que Petro reaccionara en la red social X a la captura de González, integrante del movimiento Revolución Ciudadana, cercano al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El colombiano cuestionó al Gobierno de Noboa y afirmó que en Ecuador se desarrolla “una verdadera dictadura”, en un mensaje en el que igualmente puso en duda el propósito de las acciones en contra del narcotráfico.

Según la información, la Fiscalía ecuatoriana investiga presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto en publicidad en el transcurso de la campaña presidencial de 2023, en la que González se midió ante Noboa.

Las autoridades investigan inconsistencias en los aportes recibidos y el origen lícito de los recursos. La Fiscalía notificó que ejecutó órdenes de detención contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

En enero de este año, las autoridades ya allanaron la vivienda de González. En esa ocasión, la excandidata negó recibir dinero procedente de Venezuela.

La detención provocó reacciones de Correa y Petro, quienes cuestionaron las actuaciones del Gobierno de Ecuador. Noboa respondió con el señalamiento contra el exmandatario colombiano en su conversación con SEMANA.

Las declaraciones se suman a una serie de enfrentamientos entre los dos líderes por la seguridad en la frontera, el narcotráfico y la cooperación frente a las organizaciones criminales.

En entrevistas anteriores con SEMANA, Noboa cuestionó la política de seguridad del Gobierno colombiano y señaló supuestos vínculos indirectos entre Petro y personas que tenían relación con estructuras criminales ecuatorianas.

La controversia ya tuvo consecuencias diplomáticas y comerciales, con llamados a consultas de representantes diplomáticos y medidas arancelarias entre los dos países.