Latin Grammy 2026: estos son los horarios, artistas que se presentarán y dónde ver la ceremonia en vivo

La música latina va a tener una de sus noches más importantes este jueves 12 de noviembre con la celebración de la edición 27 de los Latin Grammy. La ceremonia reunirá a artistas de diferentes géneros en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y contará con presentaciones musicales, homenajes y la entrega de los principales reconocimientos de la industria.

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La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez se encargará de conducir la gala por décima ocasión. La ceremonia televisada iniciará a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Por su parte, la antesala con la alfombra roja está programada para una hora antes.

Para el público de Colombia, Ecuador y Perú, la transmisión principal empezará a las 8:00 p. m. En Venezuela, Bolivia y República Dominicana será a las 9:00 p. m.,enn Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay podrá verse desde las 10:00 p. m. En México, Costa Rica, Guatemala y otros países de Centroamérica empezará a las 7:00 p. m.

En América Latina, la ceremonia se va a poder seguir por TNT y por medio de la plataforma de streaming HBO Max. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de ViX. La cobertura previa dejará conocer los detalles de la llegada de los artistas y sus apariciones en la alfombra roja.

La lista de presentaciones incluye a algunas de las figuras más reconocidas de la música en español. Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Feid, Juanes, Bizarrap, Carín León, Mon Laferte, Rawayana, Jorge Drexler y Milo J hacen parte de los artistas confirmados.

Igualmente actuarán Grupo Frontera, Reik, Fonseca, Kany García, Nathy Peluso, Niña Pastori, Silvana Estrada, Elena Rose, Xavi, The Warning y Yami Safdie, entre otros.

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La ceremonia tendrá también un homenaje al salsero Willie Colón, quien falleció en febrero de este año, con la participación de músicos y artistas que están vinculados a su legado.

Otro tributo estará dedicado al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, con motivo del centenario de su nacimiento. El segmento musical va a ser producido por Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones de esta edición con diez candidaturas.