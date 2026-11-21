Según reportan las autoridades peruanas, al menos 15 personas resultaron heridas y 131 viviendas sufrieron daños tras el sismo de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Perú durante la noche del viernes 20 de noviembre.

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Del total de inmuebles afectados, cuatro fueron declarados inhabitables debido a las condiciones en las que quedaron después del movimiento telúrico.

El temblor se registró a las 7:09 p. m. (hora local), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la zona de los Andes centrales peruanos.

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El evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y también fue percibido en ciudades de países vecinos, entre ellas Bogotá, Colombia, y Quito, Ecuador.

El sismo también ocasionó problemas en distintas infraestructuras, entre ellas el hospital de Pichanaki, la Universidad Peruana de Los Andes, una institución educativa, un local comunal y un templo en Huánuco.

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Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una extensa región caracterizada por frecuentes terremotos y actividad volcánica.

Una de las principales preocupaciones de los expertos es el llamado 'silencio sísmico' en sectores de la costa central, incluida Lima.

Se trata de áreas donde ha transcurrido un largo periodo sin terremotos de gran magnitud, lo que mantiene la atención sobre la energía que podría acumularse en esas zonas.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de la prevención.