La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028, programada para disputarse entre junio y julio de ese año, decisión que marca el tercer regreso del torneo de selecciones más antiguo del mundo al territorio norteamericano tras las ediciones de 2016 y 2024 y abre paso a cambios relevantes en la estructura de la competición continental.

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La determinación de la Conmebol responde a criterios logísticos, económicos y comerciales estratégicos, ya que Estados Unidos dispone de una red de estadios renovados conforme a estándares internacionales exigentes para asegurar condiciones óptimas a planteles y aficionados.

Asimismo, la disputa del certamen en este mercado fortalece la estrategia comercial de la confederación en una plaza donde el interés por el fútbol registró un crecimiento sostenido durante la última década.

Uno de los puntos centrales de esta edición consiste en la propuesta formal para modificar el formato del torneo, mediante la cual la Conmebol evalúa ampliar la participación con una presencia más robusta de selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

De forma histórica, naciones como México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá integraron la Copa América como selecciones invitadas, mientras México conserva el registro de haber disputado dos finales en 1993 y 2001 sin conquistar el título, en un aporte que sumó variedad futbolística al certamen sudamericano.

Con la sede definida, el siguiente paso corresponde a precisar los detalles reglamentarios definitivos, ya que el número exacto de participantes, el sistema de clasificación y la conformación de grupos quedarán claros cuando el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presente de forma oficial el proyecto.

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La Copa América 2028 se proyecta como una etapa de transición y consolidación para el fútbol de las Américas y consolida a Estados Unidos como eje del torneo continental con infraestructura moderna y alta exigencia competitiva.