“Estar incomunicado de mi familia era mi mayor angustia”: congresista de Colombia José Uscátegui tras su retención en Venezuela

En Colombia, el representante a la cámara José Jaime Uscategui radicó una proposición en congreso colombiano para detener, las conversaciones con el ELN.

Esto pasa unos días después de que él fuera detenido en Caracas por más de 15 horas, cuando había viajado al país a realizar un trabajo de observación sobre estos diálogos, que el mismo dice había sido impedida en varias ocasiones por el gobierno Petro.

El representante Uscátegui atendió a La Tarde de NTN24 para hablar sobre la retención que le hicieron en el aeropuerto de Caracas y para explicar las razones de la propuesta radicada en el Congreso.

“Yo había preparado mi vista con un mes de anticipación y ya había estado como observador del proceso con el ELN en La Habana y adelanté las mismas gestiones para viajar a Caracas, la sorpresa mía es que, pese a que el gobierno estaba enterado, llego al aeropuerto y me reciben el pasaporte oficial y sin decirme nada distinto me dicen que no tengo autorización para entrar a Venezuela, que me van a deportar y que tenía una anotación en el sistema”, contó el congresista.

“Al quedarme sin celular y sin pasaporte sentí miedo, cuando me hablaban de una anotación en el sistema podía ser objeto de una judicialización y temía porque el SEBIN o la Fiscalía venezolana me sacaran del aeropuerto, pero no sucedió y al día siguiente me montan en un avión vía Panamá, no me entregan el pasaporte y el celular me lo regresaron hasta llegar a Panamá, estar incomunicado de mi familia era mi mayor angustia porque ellos no sabían nada de mí desde el día anterior”, agregó el representante.

Sobre su propuesta de suspender los diálogo de paz con el ELN, Uscátegui dijo: “No se puede seguir negociando en medio de la tragedia del secuestro en Colombia, el año pasado tuvimos más de 300 secuestrados y es la tasa más alta en los últimos 15 o 20 años, son cifras que no se veían desde las épocas más crueles de esta guerra y así no se puede negociar, ellos tienen muchos beneficios y el pueblo colombiano no ha recibido ni una sola muestra de paz de esta gente y por eso vamos a insistir en la posibilidad en que se suspendan los diálogos hasta que haya una libertad plena de los secuestrados”.