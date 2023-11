Esto dejó la primera Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas

Este viernes 3 de noviembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con mandatarios de América Latina para impulsar el crecimiento económico en la región como estrategia para frenar la migración.

El mandatario estadounidense acogió en la Casa Blanca a los dirigentes de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Barbados y Canadá. Además, de los ministros de Relaciones Exteriores de México y Panamá.

VEA TAMBIÉN Revelan un nuevo ranking de favorabilidad de presidentes latinoamericanos: Nayib Bukele ocupa el primer lugar o

El encuentro se dio en el marco de la primera Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), la cual fue lanzada en 2022.

“Estamos afirmando nuestro enfoque regional para compartir las responsabilidades de gestionar los retos de flujos migratorios sin precedentes… con la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección nos comprometimos a trabajar juntos para abordar los niveles históricos de migración que está impactando a todos nuestro países”, afirmó Biden.

Según agregó el mandatario norteamericano, el enfoque compartido se centra en tres partes clave: “Trabajar juntos para estabilizar las poblaciones migrantes… ampliar las vías legales para promover una migración segura y ordenada, proporcionando permisos de trabajo que permitan a los migrantes contribuir a la economía estadounidense… y la aplicación de las leyes migratorias de manera humana y eficaz”.

Tras finalizada la reunión, el presidente chileno Gabriel Boric visitó el Monumento Conmemorativo Nacional de Martin Luther King, Jr. en la capital estadounidense, en donde ofreció declaraciones sobre el actual conflicto que vive Medio Oriente tras la ofensiva lanzada por el grupo terrorista Hamás desde la Franja de Gaza a Israel.

VEA TAMBIÉN ¿Qué esperar de la Cumbre entre Biden y mandatarios de ocho países latinoamericanos? o

“Cada país tiene que responder con sus actos, y la tranquilidad con la que me quedo de este viaje es que el presidente Biden me consta que comparte la preocupación que no hay ninguna duda de la condena de los atentados terroristas de Hamás y que las respuestas militares tienen límites”, afirmó.

El presidente colombiano Gustavo Petro también se refirió al conflicto entre Hamás e Israel, y señaló que en Medio Oriente se “ha impuesto la violencia” y el “discurso de derrotar al terrorismo a partir de muertos”.

“Una política de seguridad basada en los muertos siempre fracasa, y es lo que estamos viendo hoy en Palestina”, afirmó.

Es de mencionar que a la Cumbre de la APEP asistieron 11 mandatarios de toda la región Latinoamericana, así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su homólogo de Barbados, Mia Mottley.