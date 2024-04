"Estoy seguro de que sí tuvo algo que ver": 'Mane' Díaz, padre de Luis Díaz, sobre el amigo que lo entregó al ELN

Recientemente, Yerdinson Bolívar, amigo de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, aceptó que participó en el secuestro de ‘Mane’, que ocurrió el pasado 28 de octubre.

La aceptación se dio luego de que las autoridades revelaran material probatorio que vinculaban a Bolívar, alias ‘Arenca’, con este delito. Por ello, la Fiscalía General de la Nación lo imputó por este hecho.

Al respecto, el progenitor del futbolista colombiano mencionó a Noticias RCN: “Llevamos en la sangre casi el mismo apellido, aunque usted no lo crea, pero eso pues se me sale del contexto, saber o, explicar, entender qué pasó, no sé qué pasó y de pronto se aprovecharon de ahí, de esa buena voluntad que yo tenía como para ayudarlo a él para caer en este flagelo”.

“Hay cosas que todavía no me quedan claras porque sabiendo de mi personaje en el pueblo, de mi labor como persona, como profesor, como monitor, como aquella persona de la cultura, pues me quedan dudas por qué y cuál fue el motivo de llevarme a mí a un lugar donde no le deseo a nadie que vaya”, sostuvo Díaz.

“Estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, porque era la persona más cerca de mí. Llamadas. Mensajes, visitas, invitaciones y cosas, pero pues yo nunca desconfié de eso. No sabía de qué se trataba el caso, pero al final terminó el siendo la persona más cercana a mí para hacer el secuestro”, continuó.

“No estoy tranquilo para llegar (a territorio colombiano), porque siento temor de algunas cosas con mi familia, con mis hijos, todos mis alrededores. En realidad, eso me ha dado duro (...) Nosotros no pensábamos quedarnos en Europa, pensamos volver a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas”, acotó.

Al ser preguntado por la posibilidad de perdonar a sus secuestradores, Mane agregó: “Somos una familia pues de muy buen corazón, no tengo por qué sentir ninguna. No siento rencor, no siento nada. Si me toca perdonar, perdono porque él también es un hijo de Dios”.

Video recopilados por las autoridades en medio de la investigación por esclarecer el secuestro de Luis Manuel Díaz fueron clave para determinar que ‘Arenca’, quien era amigo de Mane, fue quien lo llevó hasta el local de zapatos, donde fue entregado a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El proceso contra Yerdinson Bolívar comenzó el año pasado cuando fue capturado por ser sospechoso de haber participado en el secuestro del padre de Luis Díaz; según la investigación, alias ‘Areca’ se habría camuflado entre la familia con una amistad falsa que le sirvió para ganarse la confianza.

El padre de Luis Díaz fue liberado el 8 de noviembre del 2023 tras permanecer raptado 12 días por el grupo guerrillero.