Ciudadana española explica por qué el venirse a estudiar a Colombia le “salvó la vida”

En TikTok se hizo viral la historia de una joven española que se identifica en redes sociales como ‘La mijita’ en la que asegura que venir de intercambio a estudiar a Colombia le “salvó la vida”, pese a los temores que tuvo al principio.

La joven, quien también es creadora de contenido y se está dedicando a mostrar lo mejor de Colombia al mundo, relató: “Nunca pensé que este viaje iba a cambiarme la vida”.

“Hice los papeles para venirme de intercambio a Medellín y descubrí que aquí era feliz, he de admitir que al principio lo dudé un montón por lo que me decían, que era peligroso, que me iba a pasar algo, que Colombia no era un lugar seguro, pero me atreví, vine a pesar de las advertencias y descubrí que Colombia es un paraíso”, continuó la chica.

Luego la mujer se refirió al problema de salud mental que tuvo cuando estaba en España: “yo pasé por una depresión y una ansiedad muy fuerte y llegué a pensar que no iba a continuar, no iba a seguir adelante y aunque el mérito no es solo de Colombia, porque también es gracias a mí y a mi esfuerzo, este país consiguió devolverme la alegría”.

“Obviamente no fue fácil dejar a mi familia, a mis amigos, lo que era mi zona de confort, pues valió la pena, me enamoré de su gente cálida, hospitalaria, atenta, que ‘mija quiere un tintico’, ‘mija se siente bien’ no sé, te hace sentir parte, los colores en la calle, la música en cada esquina, la alegría que transmite la gente, no sé, Colombia sabe acobijar”, continuó.

“Las energías se contagian y a mí, los colombianos, me contagiaron esa alegría, esas ganas de salir adelante, de luchar, de no dejarse vencer por ningún obstáculo y pues al final lo conseguí y ahora estoy bien, soy feliz y por eso le tengo tanto cariño a este país, no me quiero ir nunca porque gracias a Colombia seguí adelante”, comentó la joven española.

Al final del su video le agradece a Colombia por “haberle devuelto la alegría” y los comentarios no se han hecho esperar: “Colombia es como Jumanji: es peligroso, sí, pero si te sabes las reglas lo más probable es que nunca te pase nada”, “gracias por hablar así de mi país”, “gracias por hablar así de mi país”, “son las mejores personas”, entre otros.